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بسبب رفضه صفقة لاستعادة الرهائن.. غانتس وإيزنكوت يهاجمان نتنياهو

Lebanon 24
03-09-2024 | 23:27
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هاجم العضوان السابقان في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي إيزنكوت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب رفضه صفقة إطلاق سراح الرهائن في غزة، وإصراره على السيطرة على ممر فيلادلفيا.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن غانتس في مؤتمر صحافي مع إيزنكوت مساء الثلاثاء أن بعض أسباب نتنياهو لرفض صفقة الرهائن "غير منطقية" ولن تمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
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وأضاف أنه عندما طلب مجلس الحرب توسيع الضغط العسكري على خان يونس ورفح، تردد نتانياهو، وتراجع.

كما اتهم نتنياهو برفض اتخاذ قرارات حول ممر فيلادلفيا، رغم وجود خطة من المؤسسة العسكرية لمنع الأنفاق العابرة للحدود إلى مصر.

ومن جانبه وجه إيزنكوت انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المؤتمر قائلاً: "الموقف الاستراتيجي لإسرائيل لن يتقدم أو ينهار اعتماداً على ممر فيلادلفيا".

وذكر إيزنكوت أنه مع نتنياهو،"نسي التهديد الإيراني، وهو ما صرح به بنفسه في الكنيست هدفاً رئيسياً، وتجاهله".

وأضاف أن " إسرائيل في أسوأ حالاتها منذ تأسيسها، ولم نحقق بعد أيا من الأهداف المحددة للحرب".
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