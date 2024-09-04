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عربي-دولي

بعد قصف روسيا لمدينة أوكرانية.. بايدن يتعهد بأنظمة دفاع جوي

Lebanon 24
04-09-2024 | 00:02
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دان الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، يوم الثلاثاء، "الهجوم المخزي" الذي شنّته روسيا بالصواريخ على مدينة بولتافا الأوكرانية، والذي أسفر عن مقتل 51 شخصًا على الأقل، متعهدًا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.
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وقال بايدن في بيان: "أدين بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم المخزي"، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، "بما في ذلك توفير أنظمة الدفاع الجوي والقدرات التي يحتاجون إليها لحماية بلدهم".
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تيليجرام: "سيتحمل الحثالة الروس مسؤولية هذا الهجوم".
 
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