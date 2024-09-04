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عربي-دولي
مقترح الوساطة الجديد لن يعجب حماس وإسرائيل.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
04-09-2024
|
00:09
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قال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن مقترح الوساطة الجديد من المتوقع أن يكون صعبًا لكل من إسرائيل وحماس، حسبما أفاد موقع واللا الإسرائيلي.
ولا تزال الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر على صياغة أحدث مقترحات الوساطة المحدثة.
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ويقدر مسؤولون إسرائيليون كبار أن المقترح سيُعرض على إسرائيل وحماس بحلول يوم الجمعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه صياغة المقترح المحدث، يحاول البيت الأبيض الضغط على الطرفين لقبوله.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم إن على الطرفين إظهار المرونة.
وقال كيربي: "يعتقد الرئيس بايدن أنه يجب فعل كل ما يمكن لإتمام الصفقة. يتطلب الأمر تنازلات وقيادة من الجميع".
وألمح البيت الأبيض ووزارة الخارجية اليوم إلى أن مقترح الوساطة الجديد لن يتطلب انسحابًا كاملًا لإسرائيل من محور فيلادلفيا خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، لكنه سيتطلب انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان على طول المحور - مما يعني تقليص حجم القوات الإسرائيلية.
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