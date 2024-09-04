الجيش الأميركي يدمر منظومة صواريخ للحوثيين في اليمن

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(الحدث)

مع استمرار الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، نفذت الولايات المتحدة ضربات جدية على الحوثيين في اليمن.وأعلنت القيادة المركزية الوسطى للجيش الأميركي ببيان مقتضب على حسابها في منصة إكس، اليوم، أنها دمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نظاما صاروخيا لجماعة الحوثي المدعومة من إيران.كما أوضحت أن هذا النظام مثل تهديدًا وشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، ما استدعى اتخاذ الإجراء المناسب لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للسفن الأميركية والتجارية.أتت تلك الضربة بعدما أكد الجيش الأميركي، أمس الثلاثاء، أن الحوثيين هاجموا "ناقلتي نفط خام في البحر الأحمر".في حين تبنت الجماعة اليمنية استهداف السفينة "بلو لاغون 1" اليونانية التي كانت ترفع علم بنما.