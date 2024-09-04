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مقتل جندي اسرائيلي وإصابة 5 آخرين خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين

Lebanon 24
04-09-2024 | 01:20
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 5 آخرين خلال الحملة العسكرية المستمرة على جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي، صباح اليوم، بأن الجندي قتل خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين.
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وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في الضفة الغربية بحرس الحدود وآليات هندسية وقوات خاصة من الاحتياط.  (سكاي نيوز)
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