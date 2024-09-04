مقتل جندي اسرائيلي وإصابة 5 آخرين خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 5 آخرين خلال الحملة العسكرية المستمرة على جنين بالضفة الغربية المحتلة.وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي، صباح اليوم، بأن الجندي قتل خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين.وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في الضفة الغربية بحرس الحدود وآليات هندسية وقوات خاصة من الاحتياط. (سكاي نيوز)