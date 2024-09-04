مخاوف من هروب نتنياهو "الى الخارج"

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في ظل الازمة الداخلية الكبيرة َغير المسبوقة في اسرائيل، منذ بدء معركة "طوفان الاقصى" تزداد الاسئلة عن مصير الحرب ومصير رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك مخاوف حقيقية لدى بعض المطلعين من ان يهرب نتنياهو الى خطوات مجنونة في خارج اسرائيل ليعيد توحيد الساحة الداخلية حوله.وتعتبر المصادر ان ما قام به الرجل في المرحلة السابقة عند اي ازمة كان زيادة التصعيد على الجبهات الخارجية، وهذا ما قد يكون مطروحا اليوم في ظل عدم وجود قدرة على اي تصعيد اضافي داخل فلسطين..