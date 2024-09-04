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خاص

مخاوف من هروب نتنياهو "الى الخارج"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2024 | 01:45
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في ظل الازمة الداخلية الكبيرة َغير المسبوقة في اسرائيل، منذ بدء معركة "طوفان الاقصى" تزداد  الاسئلة عن مصير الحرب ومصير رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك مخاوف حقيقية لدى بعض المطلعين من ان يهرب نتنياهو الى خطوات مجنونة في خارج اسرائيل ليعيد توحيد الساحة الداخلية حوله.
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وتعتبر المصادر ان ما قام به الرجل في المرحلة السابقة عند اي ازمة كان زيادة التصعيد على الجبهات الخارجية، وهذا ما قد يكون مطروحا اليوم في ظل عدم وجود قدرة على اي تصعيد اضافي داخل فلسطين..
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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