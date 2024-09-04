الدفاعات الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية جنوب غربي البلاد

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي روسيا، ودمرت 4 زوارق مسيرة أطلقتها قوات كييف في البحر الأسود.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

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( روسيا اليوم)