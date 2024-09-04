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عربي-دولي

مصرع 33 شخصاً جراء الفيضانات في الهند

Lebanon 24
04-09-2024 | 02:38
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أعلنت السلطات الهندية مصرع 33 شخصا على الأقل جراء الأمطار الموسمية والفيضانات جنوبي البلاد خلال اليومين الماضيين.

وأوضح مسؤولون  أنه في ولايتي أندرا براديش وتيلانجانا في الهند العديد من المنازل انهارت، وجرفتها السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، بينما عطلت الفيضانات حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية.
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ولقي أكثر من 170 شخصا مصرعهم في الولايات الست شمال شرق الهند بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار منذ حزيران الماضي.
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