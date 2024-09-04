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عربي-دولي

زيلينسكي: نخطط للاحتفاظ بالأراضي الروسية التي سيطرنا عليها

Lebanon 24
04-09-2024 | 03:14
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تخطط للاحتفاظ بالأراضي الروسية التي استولت عليها مؤخرا "إلى أجل غير مسمى"، في محاولة لإجبار روسيا على خوض مفاوضات جادة.

وقال لشبكة "إن بي سي" الأميركية، في أول مقابلة تلفزيونية منذ التوغل الأوكراني داخل الأراضي الروسية: "لسنا بحاجة إلى أراضيهم. لا نريد أن ننقل أسلوب حياتنا الأوكراني إلى هناك"، مضيفًا أن أوكرانيا ستحتفظ بالمناطق التي سيطرت عليها "لأنها جزء لا يتجزأ من خطة الانتصار لإنهاء الحرب".
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كما أوضح زيلينسكي أنه سيعرض "الخطة" على الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة. وأضاف: "في الوقت الحالي نحن بحاجة إلى الأراضي الروسية التي نسيطر عليها".

وشنت القوات الأوكرانية في 6 آب، هجوما مباغتا واسع النطاق على منطقة كورسك الروسية، حيث سيطرت على أكثر من ألف كيلومتر مربع وما يزيد عن 90 بلدة، بينها بلدة سودجا الصغيرة.

فيما يتقدم الجيش الروسي في شرق أوكرانيا منذ فشل هجوم كييف المضاد الكبير في صيف 2023، وسقوط مدينة أفدييفكا التي كانت بمثابة موقع حصين للجيش الأوكراني في شباط الماضي. وتسارع هذا التقدم بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، وفق فرانس برس.

وفي حواره مع الشبكة الأميركية، واصل زيلينسكي حديثه بالقول إن التوغل الأوكراني كان "ضربة استباقية" لمنع روسيا من إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود الأوكرانية.

كما أوضح أنه لا يستطيع الكشف عما إذا كانت كييف تخطط للاستيلاء على مزيد من الأراضي الروسية، وقال: "أعتذر، لن أخبركم. لا يمكن الحديث عن ذلك".
 
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