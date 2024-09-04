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زاخاروفا تعلق على استقالة وزير الخارجية الأوكراني وتحذر الغرب

Lebanon 24
04-09-2024 | 04:40
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شبهت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استقالة وزير الخارجية الأوكراني كوليبا بتساقط أوراق الأشجار في الخريف، وحذرت الاتحاد الأوروبي و"الناتو" من التصعيد وما يحمله من مخاطر.
جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم، حيث تابعت زاخاروفا: "كما ترون فقد سقطت الحكومة بأكملها في أوكرانيا، وهو ما يعني أن أوراق الخريف تتساقط، وتتعرى الفروع".
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وفي سياق متصل تحدثت زاخاروفا عن التورط المتزايد للدول الغربية في الصراع بأوكرانيا، حيث قالت: "إننا نرى بالفعل تورطا مباشرا للغرب في الصراع بأوكرانيا. الغرب الجماعي هو العميل والمحرض الرئيسي على العدوان العسكري لنظام كييف، وهم يظهرون المزيد والمزيد من الوقاحة والمشاركة المباشرة لأصحاب المصلحة".
وقد حذرت زاخاروفا الساسة في الاتحاد الأوروبي ودول حلف "الناتو" من أن اتخاذ أوكرانيا المزيد من الخطوات العدوانية سيتبعه رد روسيا فوري ومؤلم.
ووفقا لها، فإن السياسيين في الاتحاد الأوروبي "يرفضون التفكير ليس فقط بطريقة معقولة بعيدة النظر، وإنما حتى ببساطة بما يتماشى مع مواقفهم الخاصة. إنهم يفقدون الإحساس بالواقع، ولا يفكرون مطلقا في مغبة التصعيد الخطير للصراع وما يحمله من مخاطر، حتى في سياق مصالحهم الخاصة".
وتابعت: "نود أن نحذر هؤلاء السياسيين غير المسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي وحلف (الناتو) من أنه، وفي حالة اتخاذ نظام كييف خطوات عدوانية، فإن الرد الروسي سيأتي على الفور، وأعتقد أنكم رأيتم بالفعل الكثير من ذلك في الأيام الأخيرة. الرد سيكون مؤلما للغاية". 
(روسيا اليوم)
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