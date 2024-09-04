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عربي-دولي
فلسطينيّة وضعت على سيارتها علم إسرائيل... وما قامت به لا يخطر على البال
Lebanon 24
04-09-2024
|
05:34
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن سائقة فلسطينية هرّبت 4 فلسطينيين لا يحملون تصاريح إقامة عن طريق معبر الزعيم شرقي مدينة القدس.
وأشارت "مكان" إلى أن المتهمة تواجه منذ مطلع الأسبوع الجاري لائحة اتهام أمام المحكمة بتهريب أشخاص من دون إقامة.
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يشار إلى أن السائقة الفلسطينية قامت بوضع شريط أصفر على السيارة تعبيرا عن التضامن مع الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة وعلم إسرائيل.
وتبيّن لعناصر الشرطة بعد فحص السيارة أنها تحمل لوحة ترخيص مزيفة. (روسيا اليوم)
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