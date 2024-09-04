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القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة.. وتقصف لفيف بـ"الخنجر"

Lebanon 24
04-09-2024 | 05:41
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أعلنت موسكو أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة، فيما قالت إنها استخدمت صواريخ فرط صوتية في قصف مركز تدريب عسكري في بولتافا الأوكرانية يوم أمس الثلاثاء.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات روسية تابعة لتجمع قوات المركز تمكنت من السيطرة بلدة كارلوفكا في في دونيتسك.
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وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية تصدت أيضا لسبع هجمات للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أنها كبدت تلك القوات خسائر جسيمة في العتيد والعتاد.

من ناحية ثانية، قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن القصف على مدينة بولتافا الأوكرانية أمس الثلاثاء استهدف مركزا للتدريب العسكري.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان أن "القوات الروسية نفذت ضربة دقيقة على مركز التدريب المشترك الـ179 للجيش الأوكراني في مدينة بولتافا"، مضيفة "تمت إصابة كل الأهداف المحددة".
 
وكانت السلطات الأوكرانية أفادت بأن الضربة أدت إلى مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 270.

وقالت وسائل إعلام روسية إنه تم استخدام صاروخ كينجال، أو "الخنجر"، فرط الصوتي في قصف مدينة لفيف بأوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، بصورايخ "كينجال" البالستية، مؤكدة إصابة جميع الأهداف المحددة. (سكاي نيوز عربية) 
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