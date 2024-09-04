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أعلنت موسكو أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة، فيما قالت إنها استخدمت صواريخ فرط صوتية في قصف مركز تدريب عسكري في بولتافا الأوكرانية يوم أمس الثلاثاء.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات روسية تابعة لتجمع قوات المركز تمكنت من السيطرة بلدة كارلوفكا في في دونيتسك.وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية تصدت أيضا لسبع هجمات للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أنها كبدت تلك القوات خسائر جسيمة في العتيد والعتاد.من ناحية ثانية، قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن القصف على مدينة بولتافا الأوكرانية أمس الثلاثاء استهدف مركزا للتدريب العسكري.وأكدت وزارة الدفاع في بيان أن "القوات الروسية نفذت ضربة دقيقة على مركز التدريب المشترك الـ179 للجيش الأوكراني في مدينة بولتافا"، مضيفة "تمت إصابة كل الأهداف المحددة".