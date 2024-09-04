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عربي-دولي

وفدٌ سوريّ تعرّض لهجوم بعبوة ناسفة وإطلاق نار... من كان يضمّ؟

Lebanon 24
04-09-2024 | 06:00
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أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن مصادر عن تعرّض وفد حكومي لهجوم بعبوة ناسفة ورشقات رشاشة أثناء جولة عمل في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا.
 
 
وأشارت "روسيا اليوم" إلى وقوع عدد من الإصابات الطفيفة.
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وذكرت أن الوفد تعرّض للهجوم على مفرق السكة قرب بلدة علما في الريف الشرقي للمحافظة، وكان الوفد يضم محافظ درعا وقائد الشرطة وأمين فرع حزب البعث.

وأفادت أن الاستهداف وقع أثناء عودة الوفد من جولة عمل لافتتاح مستشفى في ريف المحافظة. (روسيا اليوم)
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