النيابة العامة التونسيّة تأمر بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال

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كشف محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال أن النيابة العامة في البلاد أمرت اليوم الأربعاء بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة.أتى ذلك بعدما جرى إلقاء القبض على زمال بتهمة تزوير تزكيات شعبية. (العربية)