وفاة طفلتين... والدهما أشعل النيران داخل منزلهما

هزت حادثة حرق أب لطفلتيه، الشارع المغربي خلال الساعات الماضية، فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو لانهيار أم لحظة دفن ابنتيها في منطقة شتوكة أيت باها، في ضواحي مدينة أكادير.



وفي التفاصيل، أشعل الوالد النار في بيته بعد خلاف حاد مع زوجته وتهديدها بالانتحار، ما أدى إلى وفاة رضيعة عمرها 7 أشهر، وأختها البالغة من العمر أربع سنوات. (العربية)

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