"سيكون مفاجئاً".. هذا آخر ما قيلَ عن الردّ الإيرانيّ على إسرائيل

قال مسؤول عمليات قوة القدس في الحرس الثوري الايراني محسن جيذر إن رد بلاده على إسرائيل "قادم حتما ولن تكشف إيران عن طبيعته لأنه يعتمد على الظروف".



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وذكر أن "ظروف المنطقة كلها تصب في مصلحة محور المقاومة" مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني سيفشل ولن يحقق أهدافه". (روسيا اليوم) وأضاف جيذر في تصريح "لابد أن يكون الرد مفاجئا للعدو وفي الوقت المناسب كي يحقق أهدافه ويثأر لدماء الشهيد إسماعيل هنية".وذكر أن "ظروف المنطقة كلها تصب في مصلحة محور المقاومة" مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني سيفشل ولن يحقق أهدافه". (روسيا اليوم)