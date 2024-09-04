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عربي-دولي

"سيكون مفاجئاً".. هذا آخر ما قيلَ عن الردّ الإيرانيّ على إسرائيل

Lebanon 24
04-09-2024 | 07:28
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قال مسؤول عمليات قوة القدس في الحرس الثوري الايراني محسن جيذر إن رد بلاده على إسرائيل "قادم حتما ولن تكشف إيران عن طبيعته لأنه يعتمد على الظروف".
 
وأضاف جيذر في تصريح "لابد أن يكون الرد مفاجئا للعدو وفي الوقت المناسب كي يحقق أهدافه ويثأر لدماء الشهيد إسماعيل هنية".
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وذكر أن "ظروف المنطقة كلها تصب في مصلحة محور المقاومة" مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني سيفشل ولن يحقق أهدافه". (روسيا اليوم) 
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