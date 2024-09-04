الزيارة الأولى منذ 12 سنة.. أردوغان يستقبل السيسي في أنقرة

في زيارة غير مسبوقة تهدف إلى المصالحة بعد عقد من القطيعة بين البلدين، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.



وأعرب السيسي عن سعادته البالغة بزيارته الأولى إلى تركيا، مؤكداً أن علاقات تاريخية تجمع بين البلدين.

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كما أشار في تعليقات عبر حساباته على مواقع التواصل إلى أن زيارته تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين البلدين.



وكانت الرئاسة التركية أعلنت في بيان أمس الثلاثاء، أنه "سيتم خلال تلك الزيارة استعراض العلاقات بين البلدين في جميع جوانبها، ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون، فضلا عن القضايا الإقليمية، خاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

في حين وصفت القاهرة الزيارة "بالتاريخية"، مؤكدة أنها تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين.



وكان الرئيس التركي زار بدوره القاهرة في فبراير الماضي، بعد أشهر من المحادثات بين البلدين بهدف استئناف العلاقات. (العربية)