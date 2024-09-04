طائرة نتنياهو تعرّضت لأضرار أثناء قطرها

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أفاد موقع "Ynet" الإسرائيليّ اليوم الأربعاء، عن تعرّض جناح طائرة "كناف صيون" التي يستخدمها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، لأضرار أثناء قطرها إلى مرآب للطائرات.وأردف الموقع أن إزالة الأضرار ستتم قبل الزيارة المرتقبة لهرتصوغ إلى صربيا وألبانيا الأسبوع المقبل وزيارة نتنياهو إلى نيويورك في 23 أيلول للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة.ونقل عن رئيس قسم الطيران لمكتب رئيس الوزراء أن "الأعطال لا تعد شيئا نادرا في الطائرات. وبعد اكتشاف المشكلة يقوم الموظفون بحلّها وفقا لإجراءات شركة "بوينغ". (روسيا اليوم)