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سويسرا تُوافق على مشروع قانون لحظر حركة "حماس"

Lebanon 24
04-09-2024 | 10:09
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وافقت الحكومة السويسرية على مشروع قانون يقضي بحظر حركة "حماس" واعتبارها "منظمة إرهابية"، وقالت إنّ "أي شخص ينتهك الحظر سيعاقب بالسجن أو الغرامة".

وبموجب القانون الجديد، الذي يتعيّن أنّ يُحال إلى البرلمان لإقراره، سيتم "حظر "حماس" والفصائل التي تتبعها، وكذلك المنظمات التي تعمل نيابة عن الحركة أو باسمها". (سكاي نيوز)
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