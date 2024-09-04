مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بقصف أوكراني على سوق "سوكول"

أعلن دينيس بوشيلين حاكم جمهورية دونيتسك عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بقصف أوكراني استهدف سوق "سوكول" في مدينة دونيتسك.



وكتب بوشيلين في صفحته على "تلغرام": "وفقا للمعلومات الأولية، قتل رجلان وامرأة وأصيب 8 آخرين في حي كيروفسكي بدونيتسك نتيجة لاستهداف العدو بقذائف المدفعية عيار 155 ملم سوق "سوكول". (روسيا اليوم)

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