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مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بقصف أوكراني على سوق "سوكول"

Lebanon 24
04-09-2024 | 10:45
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أعلن دينيس بوشيلين حاكم جمهورية دونيتسك عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بقصف أوكراني استهدف سوق "سوكول" في مدينة دونيتسك.

وكتب بوشيلين في صفحته على "تلغرام": "وفقا للمعلومات الأولية، قتل رجلان وامرأة وأصيب 8 آخرين في حي كيروفسكي بدونيتسك نتيجة لاستهداف العدو بقذائف المدفعية عيار 155 ملم سوق "سوكول". (روسيا اليوم)
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