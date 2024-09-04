أُمطرت بالبط المُملّح والدولارات.. عميلة سرية أميركية ساعدت الصين بهذه الطرق!

ذكرت لائحة اتهام أميركية أن أحد كبار مساعدي حكومة ولاية نيويورك ساعدت الحكومة الصينية سرا في الوصول إلى مكالمة رسمية بشأن كوفيد-19 بينما كانت تتمتع بأسلوب حياة مترف كعميلة سرية لبكين.

وحسب "بي بي سي"، فعلى مدى فترة امتدت لنحو 14 عامًا، ارتقت ليندا صن في الرتب حتى أصبحت نائبة رئيس موظفي الحاكم.

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لكن وفقًا للمدعين الفيدراليين، استخدمت المرأة البالغة من العمر 41 عامًا منصبها لمساعدة المسؤولين الصينيين، بما في ذلك منع الدبلوماسيين التايوانيين من الاتصال بحكومة الولاية ومشاركة وثائق داخلية سراً مع بكين.

وفي المقابل، زُعم أن الصين أمطرت السيدة صن وزوجها كريستوفر هو بملايين الدولارات من الرشاوى التي ساعدتهما في شراء منزل بقيمة 4.1 مليون دولار (3.1 مليون جنيه إسترليني) في نيويورك، بالإضافة إلى امتيازات بما في ذلك توصيل البط المملح إلى المنازل.



كما قاموا بشراء شقة مطلة على المحيط بقيمة 2.1 مليون دولار في هونولولو، هاواي، ومركبات فاخرة بما في ذلك سيارة فيراري روما الرياضية موديل 2024، وفقًا للائحة الاتهام .

ودفع الزوجان ببراءتهما يوم الثلاثاء في محكمة اتحادية في بروكلين من مجموعة من التهم، تتراوح من الفشل في التسجيل كعميل أجنبي إلى الاحتيال في التأشيرة وغسيل الأموال.

ويتطلب القانون الأميركي أن يقوم الأفراد الذين يعملون لصالح دول أجنبية أو أحزاب سياسية بالتسجيل كعملاء أجانب، ولكن السيدة صن لم تفعل ذلك مطلقًا - ووفقًا للمدعين العامين، فإن المواطنة المتجنسة المولودة في الصين "أخفت أنها اتخذت إجراءات بناءً على أمر أو طلب أو توجيه" من مسؤولين وممثلين للحكومة الصينية.



في عام 2020، ومع انتشار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء الولاية، زُعم أن السيدة صن وجدت طرقًا لمسؤولي القنصلية الصينية للوصول إلى قادة نيويورك.

وكانت جهودها وقحة إلى درجة أنها أضافت في إحدى الحالات مسؤولاً صينياً سراً إلى مكالمة خاصة مع حكومة الولاية بشأن الاستجابة الصحية العامة للفيروس، وفقاً للمدعين العامين.

وقال المدعي العام السابق في نيويورك هوارد ماستر لبي بي سي إن الاتهامات تعكس اتجاها "مقلقا" من جانب كبار المسؤولين العموميين، بمن فيهم السيناتور السابق في نيوجيرسي بوب مينينديز - الذين يتلقون هدايا من حكومات أجنبية بطريقة فاسدة.

وقال "إن كيفية إفلاتها من العقاب لفترة طويلة سوف يكون موضوع تحقيق مستمر، لكن يبدو أنها اتخذت خطوات عديدة لتجنب القبض عليها، وكذبت على مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المفتش العام لولاية نيويورك وآخرين عند استجوابها، واتخذت خطوات أخرى لإخفاء دورها". (BBC english)