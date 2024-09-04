هجوم مسلّح على مدرسة أميركية.. عمر المنفّذ صادم

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قتل 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بجروح، يوم الأربعاء، في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأميركية.وجاء في منشور للسلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي "سقوط أربعة قتلى ونقل تسعة أشخاص آخرين إلى مستشفيات عدة بسبب إصابات. أوقف المشتبه فيه وهو على قيد الحياة".وقال مصدر في هيئة إنفاذ القانون لشبكة "سي إن إن" إن المسلح الذي أطلق النار داخل المدرسة الثانوية يعتقد أنه صبي يبلغ من العمر 14 عامًا.وحسب الشبكة الأميركية فإن المصدر أكد أنه من غير المعروف بعد ما إذا كان المراهق قد التحق بتلك المدرسة. (سكاي نيوز عربية)