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عربي-دولي

نتنياهو متمسّك بمحور فيلادلفيا

Lebanon 24
04-09-2024 | 18:11
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "ما سمّاه بتخفيف الضغط عن حركة "حماس" من خلال مغادرة قواته محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لا يمكّن حكومته من إعادة كل المحتجزين في القطاع، وجدد مزاعمه بأن المحور يستخدم للتهريب، كمبرّر لبقاء الجيش الإسرائيلي فيه، فيما وصفت القاهرة هذه المزاعم بالأكاذيب للتغطية على الفشل".
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وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن "هناك احتمالاً للتوصل إلى وقف للقتال في غزة إذا التزمنا باستراتيجيتنا، ونحن ملتزمون بأهدافنا من الحرب".

وكرّر رفضه القاطع للانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى من الاتفاق المحتمل مع حماس لوقف إطلاق النار، والتي من المتوقّع أن تستمر 42 يوماً، قائلاً إن "الضغوط الدولية ستجعل العودة مستحيلة فعلياً".

وأضاف: "شروط وقف إطلاق النار بشكل دائم يجب أن تشمل وضعاً لا يستخدم فيه محور فيلادلفيا في التهريب.. إسرائيل ستظل هناك إلى حين يتحقق ذلك"، وفق قوله.

وقال: "يجب أن يكون هناك شخص ما، فلتأتوا بأي طرف سيثبت بالفعل، ليس على الورق، وليس بالكلمات وليس في عرض توضيحي، ولكن يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهر، أنه قادر بالفعل على منع تكرار ما حدث هناك من قبل"، في إشارة إلى هجوم الـ7 من تشرين الأول الماضي.
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