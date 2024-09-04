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عربي-دولي

حماس: نتنياهو يسعى إلى إفشال المفاوضات

Lebanon 24
04-09-2024 | 18:57
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أكدت حركة "حماس" اليوم الخميس، أن "قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف إلى إفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقالت الحركة في بيان لها: "قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، يهدف لإفشال التوصل لاتفاق".
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وأضافت الحركة: "نحذّر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه، والذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على شعبنا".
وتابعت: "لسنا بحاجة إلى مقترحات جديدة، والمطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه".
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