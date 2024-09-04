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عربي-دولي

مزاعم حول موافقة الحوثيين على مرور ناقلة نفط إلى إسرائيل.. ما مدى صحتها؟

Lebanon 24
04-09-2024 | 19:30
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زعم منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أن "جماعة الحوثي، التي تشنّ عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن، لدعم قطاع غزة وافقت على مرور ناقلة نفط أميركية إلى إسرائيل".

وتمّ تداول صورة لحاملة طائرات أميركية عملاقة مع تعليق يقول: "المتحدث باسم الحوثيين لرويترز: لا توجد هدنة مؤقتة في البحر الأحمر ولكن سنسمح فقط بمرور ناقلة نفط أميركية واحدة إلى إسرائيل"، وفق زعمه.
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"أسباب إنسانية وبيئية"
 
لكن برنامج "بوليغراف" عبر التلفزيون العربي اكتشف أن هذا الخبر زائف، حيث تمت مراجعة وكالة "رويترز" للأنباء ولم يُعثر على هذا التصريح، ولا حتى أي خبر عن قبول الحوثيين بمرور سفينة نفط واحدة إلى إسرائيل بشكل استثنائي.
أما الخبر الصحيح الذي أوردته وكالة "رويترز" فهو أن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قالت إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية وافقت على السماح لقوارب القَطر (السحب) وسفن الإنقاذ بالوصول إلى ناقلة نفط خام معطلة في البحر الأحمر.

وهذه السفينة التي كانت ترفع العلم اليوناني هاجمها الحوثيون الأسبوع الماضي لأنها كانت متوجهة لإسرائيل، وأضافت البعثة الإيرانية لدى المنظمة الدولية أن "جماعة أنصار الله وافقت على هذا الطلب لاعتبارات إنسانية وبيئية بعد ان تواصلت معها عدة أطراف دولية".

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