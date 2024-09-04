زلزال يضرب منطقة "حزام النار في المحيط الهادي".. كم بلغت قوته؟

ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر، اليوم الخميس، قبالة الساحل الشمالي لبابوا-غينيا الجديدة، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



وقالت الهيئة إنّ مركز الزلزال يقع في المحيط الهادي على بُعد نحو 300 كيلومتر شرقي بلدة فانيمو، التي تستعد لاستضافة البابا فرنسيس خلال عطلة نهاية الأسبوع. (العربية)

Advertisement