أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ أميركا.. هذا ما تعهد به ترامب في حال فوزه

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قام المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمهاجمة سياسات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فيما يتعلق بالهجرة، متعهداً بإجراء أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ البلاد.وأشار ترامب في تجمّع انتخابي أعدته شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية في هاريسبرغ بولاية بنسلفانيا، إلى أن الحدود الجنوبية مع المكسيك أصبحت منفذاً للمجرمين والهاربين من السجون الذين يدخلون الولايات المتحدة لارتكاب الجرائم، بما في ذلك عمليات الاغتصاب. وألقى باللوم على الرئيس جو بايدن ونائبته كمالا هاريس في فشلهما في السيطرة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين.وقال ترامب إن نحو 21 مليون مهاجر غير شرعي دخلوا الولايات المتحدة منذ تولي إدارة بايدن الحكم في عام 2021.وتعهد ترامب بالقيام بأكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ البلاد، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.كما وجه ترامب انتقادات لاذعة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، واصفاً إياها بأنها "عاجزة" عن تقديم أفكار سياسية قوية، ودعا الجمهور إلى الحذر من سياساتها "الشيوعية"، محذراً من أن هاريس ستؤدي إلى فقدانهم وظائفهم وزيادة الضرائب في حال انتخابها.(سكاي نيوز)