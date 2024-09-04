مسؤول أميركي بارز يتحدث عن "نهاية السنوار".. ماذا قال؟

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شدد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الأربعاء، على أن إدارة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب الثانية ستكون أكثر قوة في المنطقة.وانتقد نهج إدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع إيران ووكلائها، قائلاً في مقابلة مع برنامج "هانيتي" على قناة "فوكس نيوز"، إن "بايدن سمح لإيران بالإفلات من العقاب".وأضاف أن عودة ترامب للرئاسة تعني نهاية زعيم حركة حماس يحيى السنوار.كما تابع أنه عندما يتولى دونالد ترامب منصبه، سيعود الأسرى إلى ديارهم، لأنه سيقول لإيران إنها سوف تدفع الثمن إن لم يرجع الأسرى. (العربية)