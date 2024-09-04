Advertisement

عربي-دولي

مسؤول أميركي بارز يتحدث عن "نهاية السنوار".. ماذا قال؟

Lebanon 24
04-09-2024 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1242972-638611143594758497.jpg
Doc-P-1242972-638611143594758497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الأربعاء، على أن إدارة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب الثانية ستكون أكثر قوة في المنطقة.

وانتقد نهج إدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع إيران ووكلائها، قائلاً في مقابلة مع برنامج "هانيتي" على قناة "فوكس نيوز"، إن "بايدن سمح لإيران بالإفلات من العقاب".
Advertisement

وأضاف أن عودة ترامب للرئاسة تعني نهاية زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

كما تابع أنه عندما يتولى دونالد ترامب منصبه، سيعود الأسرى إلى ديارهم، لأنه سيقول لإيران إنها سوف تدفع الثمن إن لم يرجع الأسرى. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:41 | 2024-09-05
01:37 | 2024-09-05
01:26 | 2024-09-05
01:08 | 2024-09-05
00:31 | 2024-09-05
00:22 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24