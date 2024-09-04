كم جمعت حملة ترامب من تبرعات خلال الشهر الماضي؟

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أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب وحزبه في بيان الأربعاء، جمع 130 مليون دولار في آب الماضي، كاشفة أن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار.وجاءت التبرعات أقل قليلا عن مستواها لتموز عندما جمعت حملة ترامب 138.7 مليون دولار، بعدما شهد ذلك الشهر نجاة الرئيس السابق من محاولة اغتيال. وفي نهاية تموز، كانت الأموال المتاحة لدى حملة ترامب 327 مليون دولار، وفق ما نقلته رويترز.وتخطت الأموال التي جمعتها حملة نائبة الرئيس الأميركي الديمقراطية كاملا هاريس، تلك التي جمعتها حملة ترامب خلال تموز الماضي. ولم يعلن المشرفون بعد الأرقام الرسمية التي جمعتها حملة الديمقراطيين في آب. ويُغرِق الجانبان الولايات المتأرجحة بالإعلانات التلفزيونية.وقالت حملة هاريس في آب الماضي، إن الحملة والجهة الرئيسية المسؤولة عن جمع التبرعات بالحزب الديمقراطي جمعتا مبلغا إجماليا قدره 310 ملايين دولار، في تموز.وأنهى الرئيس جو بايدن في 21 تموز، مساعيه لإعادة انتخابه وأعلن دعمه لهاريس لخوض الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني.وجاء انسحاب بايدن من السباق وسط جدل بشأن سنه وصحته بعد أداء ضعيف في مناظرة جمعته ضد ترامب، في أواخر حزيران.وأشعل صعود هاريس حماس الحملة الديمقراطية التي كانت متشككة إزاء فرص بايدن.وكانت استطلاعات الرأي تظهر أن ترامب يحقق تقدما على بايدن بما في ذلك في الولايات المتأرجحة وهو ما بدده دخول هاريس. (الحرة)