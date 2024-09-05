بالفيديو: إطلاق نار بمحيط القنصلية الإسرائيلية بميونخ وتحييد المشتبه به

كشفت الشرطة في ميونيخ بألمانيا إن عناصرها أطلقوا النار على شخص مشتبه به، اليوم الخميس، في منطقة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية ومركز توثيق النازية، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".





وقالت الشرطة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" إن الشخص أصيب في إطلاق النار، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وأشارت الى إنه لا يوجد دليل على وجود المزيد من المشتبه بهم على صلة بالحادث.

ولم ترد معلومات فورية عن سبب اعتبار الشخص مشبوهًا.

وأفادت تقارير أن مسلحًا أطلق النار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ. ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، لم تقع إصابات في الهجوم وتم تحييد المسلح.





ويظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار.

ניסיון פיגוע בגרמניה: יריות נורו לעבר הקונסוליה הישראלית במינכן - אין נפגעים, היורה נוטרל@DovGilHar pic.twitter.com/FQGgBTeSfE — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2024 Advertisement

يأتي ذلك في الذكرى السنوية للهجوم الذي وقع في أولمبياد ميونيخ عام 1972. (الشرق الاوسط)