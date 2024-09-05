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بالفيديو: إطلاق نار بمحيط القنصلية الإسرائيلية بميونخ وتحييد المشتبه به

Lebanon 24
05-09-2024 | 04:24
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كشفت الشرطة في ميونيخ بألمانيا إن عناصرها أطلقوا النار على شخص مشتبه به، اليوم الخميس، في منطقة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية ومركز توثيق النازية، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".


وقالت الشرطة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" إن الشخص أصيب في إطلاق النار، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.
وأشارت الى إنه لا يوجد دليل على وجود المزيد من المشتبه بهم على صلة بالحادث.
ولم ترد معلومات فورية عن سبب اعتبار الشخص مشبوهًا.
وأفادت تقارير أن مسلحًا أطلق النار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ. ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، لم تقع إصابات في الهجوم وتم تحييد المسلح.


ويظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار.
 
 
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يأتي ذلك في الذكرى السنوية للهجوم الذي وقع في أولمبياد ميونيخ عام 1972. (الشرق الاوسط)
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