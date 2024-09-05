لحظات مرعبة في الجوّ... مسافر حاول فتح باب الطائرة خلال تحليقها

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حاول راكب مخمور اقتحام قمرة القيادة وفتح باب الطائرة عندما كانت تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم في الجوّ، فيما تمكن أحد الركاب من توثيق الحادثة عبر تصويرها بهاتفه النقال.وبحسب مقطع الفيديو يظهر الراكب المخمور وهو يحاول الوصول إلى قمرة القيادة وإلى باب الطائرة الأمامي، لكن يتم التصدي له والسيطرة عليه، ومن ثم يقوم الركاب بالتصفيق، فيما كانت حالة من الرعب والهلع قد دبت في أوساط المسافرين على متن الرحلة.وأعلن الراكب المخمور أنه سيتولى السيطرة على الرحلة، مدعياً أن الطيار "رديء" بعد الطيران وسط اضطرابات جوية. (العربية)