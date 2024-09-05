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عربي-دولي

روسيا تُسيطر على قرية زافيتني في شرق أوكرانيا

Lebanon 24
05-09-2024 | 06:47
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تواصل القوات الروسية تقدمها على الأرض بوتيرة متسارعة في مقاطعة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، خصوصا منذ بدأ الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك داخل الأراضي الروسية.

فبعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء عن سيطرتها على قريتين جديدتين في دونيتسك، أعلنت اليوم عن سيطرتها على بلدة جديدة أيضا في المقاطعة عينها.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها سيطرت على قرية زافيتني في شرق أوكرانيا.
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