الكونغو تتلقى أول دفعة من جرعات لقاح "جدري القرود"

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تلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، أول دفعة لها من لقاحات جدري القرود، والتي تأمل السلطات في أن تساعد في الحد من تفشي المرض الذي دفع الأمم المتحدة إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة عالمية.وقال مراسلون لـ"رويترز" إن طائرة تحمل جرعات من اللقاحات التي تصنعها شركة "بافاريان نورديك"، وتبرع بها الاتحاد الأوروبي حطت في العاصمة كينشاسا. (العربية)