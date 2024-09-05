نتنياهو: التقارير التي أشارت إلى اقترابنا بنسبة 90% من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غير دقيقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "التقارير التي أشارت إلى اقترابنا بنسبة 90% من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غير دقيقة".



وقال نتنياهو لقناة "فوكس نيوز" الأميركية إنه يمكن للناس الاحتجاج لكن الشعب يدعم بقوة الموقف الذي اتخذته الحكومة. (روسيا اليوم)

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