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عربي-دولي

نتنياهو: التقارير التي أشارت إلى اقترابنا بنسبة 90% من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غير دقيقة

Lebanon 24
05-09-2024 | 09:27
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "التقارير التي أشارت إلى اقترابنا بنسبة 90% من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غير دقيقة".

وقال نتنياهو لقناة "فوكس نيوز" الأميركية إنه يمكن للناس الاحتجاج لكن الشعب يدعم بقوة الموقف الذي اتخذته الحكومة. (روسيا اليوم)
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