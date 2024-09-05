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هذه هويّة مطلق النار في ميونيخ

Lebanon 24
05-09-2024 | 09:46
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أفادت وسائل إعلام ألمانية أن مطلق النار في ميونيخ معروفٌ لدى السلطات بأنه "إسلامي من النمسا ويبلغ من العمر ثمانية عشر عاما".

وبحسب وثائق للشرطة، فإن هذا الشاب كان قد قاد سيارته من منطقة سالزبورغ في النمسا حيث يعيش إلى ميونيخ لتنفيذ الهجوم، وقالت صحف محلية إن الرجل ذو الجذور البوسنية "تم الإبلاغ عنه في العام الماضي للاشتباه في عضويته في منظمة إرهابية ونشر دعاية لتنظيم داعش". (العربية)
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