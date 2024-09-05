كم أصبحت حصيلة الشهداء والجرحى في غزة منذ 7 تشرين الأوّل؟

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع، المستمرة منذ نحو 11 شهرا، بلغت 40878 شهيدا على الأقل.وقالت الوزارة في بيان، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجزرتين بحق العائلات في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأنها أحصت "17 شهيدا و56 جريحا" وصلوا إلى المستشفيات.ولفتت الوزارة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 94454 منذ بدء الحرب. (سكاي نيوز)