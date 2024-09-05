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بيسكوف: الولايات المتحدة غير مهتمة بحل الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
05-09-2024 | 11:11
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية غير مهتمة بحل الأزمة الأوكرانية عبر الأساليب الدبلوماسية.
جاء ذلك في تصريح لصحيفة "إزفستيا" الروسية، الخميس.
وأشار بيسكوف، إلى أن بلاده تؤيد حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية منذ البداية.
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وأوضح أن المهم بالنسبة لنا تحقيق الأهداف التي حددناها. أما كيفية القيام بذلك فهي ثانوية.
وأضاف بيسكوف: "بالطبع، سيكون من الأفضل القيام بذلك عبر الوسائل السلمية. إلا واشنطن والدول الأوروبية وأوكرانيا ليست على استعداد لاستخدام الأساليب الدبلوماسية السياسية".
وتابع: "ولهذا السبب، فإن العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا يجب أن تستمر حتى نصل إلى الأهداف المحددة". 
(الاناضول)
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