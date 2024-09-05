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عربي-دولي

بعد تعليقاته الساخرة عن كامالا هاريس.. البيت الأبيض يطالب بوتين بهذا الأمر!

Lebanon 24
05-09-2024 | 11:47
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دعا البيت الأبيض، يوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "التوقف عن التدخل" في الانتخابات الأميركية بعد أن أدلى بوتين بتعليقات ساخرة دعم فيها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
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وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي خلال تصريحاته للصحفيين: "الأشخاص الوحيدون الذين يحددون هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة هم الشعب الأميركي، وسنكون ممتنين جدا لو توقف السيد بوتين عن التحدث عن انتخاباتنا والتدخل فيها".

وكان بوتين قد صرح في وقت سابق من اليوم، بشكل ساخر، بأن روسيا تفضل فوز كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيرًا إلى ما وصفه بضحكتها "المُعدية" كسبب لتفضيلها على منافسها دونالد ترامب.

تأتي تصريحات بوتين بعد يوم من توجيه وزارة العدل الأميركية اتهامات لاثنين من المسؤولين في وسائل الإعلام الروسية بخصوص مخطط مزعوم للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عبر الدعاية المؤيدة لروسيا.

كما ذكر بوتين هذا العام، قبل انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الانتخابي، أنه يفضل بايدن على ترامب بسخرية، موضحًا أن بايدن يعتبر سياسيًا من "الطراز القديم" ويُعتبر أكثر قابلية للتنبؤ بخطواته.

وفي منتدى اقتصادي في أقصى شرق روسيا، أضاف بوتين أن الانتخابات هي خيار الشعب الأميركي، ولكنه أشار بعد ذلك إلى أنه بناءً على توصية بايدن بدعم هاريس، فإن روسيا ستدعمها بدورها.
 
وذكر بوتين: "إنها تضحك بطريقة معبرة ومُعدية توحي بأن كل شيء على ما يرام بالنسبة لها"، مضيفًا أن هذا ربما يعني أنها ستجنب فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

من جهة أخرى، تقدر وكالات المخابرات الأميركية أن موسكو تفضل فوز ترامب لأنه أقل التزامًا بدعم أوكرانيا في النزاع ضد روسيا.
 
ومع ذلك، أكد بوتين أن ترامب، خلال فترة رئاسته، فرض عقوبات على روسيا أكثر من أي رئيس سابق في البيت الأبيض. (الحرة)
 
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