القوات الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك





وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية" اليوم الخميس" بتحرير بلدة جديدة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه "نتيجة للعمليات النشطة التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الوسط"، تم تحرير قرية زافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

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وفي وقت سابق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن روسيا لا ترى أي شروط مسبقة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في الوقت الحالي. يوم جديد من العمليات القتالية تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، الخميس، مع اشتعال حرب المسيرات بين موسكو وكييف.وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية" اليوم الخميس" بتحرير بلدة جديدة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه "نتيجة للعمليات النشطة التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الوسط"، تم تحرير قرية زافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وفي وقت سابق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن روسيا لا ترى أي شروط مسبقة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في الوقت الحالي.

وقال بيسكوف أيضا إن السلطات الروسية لا تناقش إجراء تعبئة جديدة، حسبما ذكرت وكالة "تاس" للأنباء.



وقال بيسكوف، في إطار إجابته على سؤال بهذا الصدد في المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الخميس: "لا توجد مثل هذه النقاشات".



وقبلها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت، خلال الليلة الماضية، 7 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك، إضافةً لاعتراض صاروخ من طراز "أولخا".