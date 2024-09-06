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عربي-دولي

الأمم المتحدة تحذّر من جرائم حرب مروّعة في السودان

Lebanon 24
06-09-2024 | 04:43
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اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان: "طرفا الصراع ارتكبا مجموعة "مروعة" من الانتهاكات التي قد تعد جرائم حرب".
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وطالبت بعثة الأمم المتحدة بضرورة نشر "قوة محايدة" لحماية المدنيين في السودان "دون تأخير".

وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، وفقا لرويترز.
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