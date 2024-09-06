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عربي-دولي

الإعصار "ياغي" يجتاح جنوب الصين برياح عاتية وأمطار غزيرة

Lebanon 24
06-09-2024 | 04:51
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اجتاحت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار "ياغي" جنوب الصين اليوم الجمعة مما أدى إلى إغلاق مدارس لليوم الثاني وإلغاء رحلات جوية مع توجه أقوى إعصار في آسيا هذا العام إلى الهبوط على ساحل إقليم هاينان.
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ويصنف "ياغي" كثاني أقوى إعصار مداري في العالم في عام 2024 حتى الآن، إذ جاء مصحوبا برياح متواصلة بلغت سرعتها القصوى 245 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزه. وجاء في الترتيب بعد الإعصار "بريل" الأطلسي المصنف من الفئة الخامسة والأكثر شدة في حوض المحيط الهادي هذا العام.

ومن المتوقع أن يصل "ياغي" إلى اليابسة على الساحل الصيني بين وينتشانغ في هاينان وليتشو في مقاطعة قوانغدونغ اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن يضرب بعد ذلك فيتنام ولاوس في مطلع الأسبوع.

وتوقفت حركة النقل في جنوب الصين اليوم الجمعة وألغيت العديد من الرحلات الجوية في هاينان وقوانغدونغ وهونغ كونغ ومكاو. كما أُغلق أطول معبر بحري في العالم، وهو الجسر الرئيسي الذي يربط هونج كونج بمكاو وتشوهاي في قوانغدونغ.

وأغلقت أيضا العديد من الشركات والمصانع، وأغلقت البورصة في هونغ كونغ وظلت المدارس مغلقة اليوم الجمعة. (العربية)
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