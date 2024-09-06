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عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي: واشنطن تعلن اليوم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

Lebanon 24
06-09-2024 | 05:18
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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، في وقت تسعى كييف إلى مواجهة تقدم القوات الروسية في شرق البلاد وإلى صدّ عمليات القصف المدمّر التي تنفّذها موسكو.
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وقال أوستن خلال اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا :"إنّ الرئيس جو بايدن سيوقّع حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا. هذا سيزيد القدرات لتلبية حاجات أوكرانيا المتطوّرة". (الوكالة الوطنية)
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