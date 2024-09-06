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ترامب يعتزم تكليف ماسك بمنصب حكومي.. من هو؟

Lebanon 24
06-09-2024 | 06:29
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كشف المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب خطة لتعيين الملياردير إيلون ماسك على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية، للحد من الهدر في الإنفاق، الذي يكلّف "تريليونات" الدولارات.

وأفاد ترامب أمام شخصيات من دوائر المال والأعمال في نيويورك، بأن ماسك الذي اقترح الفكرة، سيشرف على مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفدرالية بكاملها، في إدارته الثانية، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.
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ويخوض ترامب معركة انتخابية تتقارب فيها النتائج إلى حد كبير، للفوز بولاية ثانية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس التي تتولى حالياً منصب نائبة الرئيس، وتمضي الأيام المقبلة في بنسلفانيا للاستعداد لمناظرة متلفزة حاسمة بين الخصمين، الثلاثاء المقبل.
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