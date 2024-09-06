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عربي-دولي

عقوبات أميركية إضافية على "أسطول الظل"

Lebanon 24
06-09-2024 | 06:52
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفينتين أخريين، إضافة إلى شركتي شحن، في أحدث جهودها لمنع صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي من القطب الشمالي، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أمس الخميس.

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أن أضاف السفينتين "مولان" و"نيو إنرجي" إلى قائمة العقوبات، بعد وضع 7 سفن لأول مرة في القائمة، أواخر آب الماضي.
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وأفاد بيان وزارة الخزانة، بأنه تم أيضاً إضافة شركتي "جوتينغ شيبنغ"، و"بليو إنرجي كارغو شيبنغ"، ومقرهما الهند،  إلى قائمة العقوبات.

وقالت بلومبرغ إن "العقوبات الجديدة ذات صلة بتلك التي فرضتها الولايات المتحدة، على مشروع إنتاج الغاز المسال الروسي في القطب الشمالي (أركتيك 2)".

وتمثل الخطوة الأحدث صفعة أخرى لروسيا، التي أمضت شهوراً في تطوير ما يعتقد أنه "أسطول الظل"، من ناقلات الغاز الطبيعي المسال بطريقة مماثلة لنقل النفط الخام ومنتجات النفط.
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