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عربي-دولي

عن الحرب ضدّ "حماس".. ماذا قالت مسؤولة أوروبية؟

Lebanon 24
06-09-2024 | 06:49
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أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الجمعة، أنّ الخيار العسكري البحت ليس الحل للحرب الإسرائيلية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.
 
وفي تصريح لها بعد اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال بيربوك: "أظهرت نهاية الأسبوع الماضي بشكل مأسوي أنّ خياراً عسكرياً بحتاً ليس حلاً للوضع في غزة"، في إشارة إلى إعلان العثور على جثث 6 رهائن في غزة، الأحد.
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وقبيل جولتها استخدمت وزيرة الخارجية الألمانية عبارات واضحة بشكل غير معتاد لدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى عدم إغلاق الباب بعد الآن أمام المفاوضات حول حل الدولتين، الذي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل.

وأضاف: "أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين يشككون في حل الدولتين قولاً وفعلاً يعرّضون أمن إسرائيل للخطر على المدى الطويل".

ومن المقرر أن تتوجه أنالينا بيربوك بعد ذلك إلى رام الله في الضفة الغربية للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.
 
وترى الوزيرة الألمانية أنه من الممكن للسلطة الفلسطينية أن تضطلع بدور مهم في ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة. (الشرق الأوسط)
 
 
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