"الأونروا" تتحدث عن الأسبوع الأكثر دموية لفلسطينيين الضفة

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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن الأسبوع الماضي هو "الأكثر دموية" للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الثاني 2023.وكتبت عبر منصة "إكس" : "مع استمرار الحرب في غزة تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن".وشددت على أن "الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الثاني الماضي، حيث قُتل العديد من الأشخاص، بينهم 7 أطفال".