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عربي-دولي

"الأونروا" تتحدث عن الأسبوع الأكثر دموية لفلسطينيين الضفة

Lebanon 24
06-09-2024 | 07:45
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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن الأسبوع الماضي هو "الأكثر دموية" للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الثاني 2023.
وكتبت عبر منصة "إكس" : "مع استمرار الحرب في غزة تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن".
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وشددت على أن "الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الثاني الماضي، حيث قُتل العديد من الأشخاص، بينهم 7 أطفال".
(الوكالة الوطنية)
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