29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بلينكن: اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية لا يزال ممكناً
Lebanon 24
06-09-2024
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية لا يزال ممكنا قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأشار بلينكن خلال مؤتمر صحفي في هايتي الخميس، إلى أن الاتفاق سيتطلب أولا وقف إطلاق النار في غزة إلى جانب موافقة إسرائيلية على "مسار موثوق به نحو قيام دولة فلسطينية"، وهو ما تصر عليه السعودية ويرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع.
Advertisement
وقال بلينكن: "سيكون هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في هذا الشأن"، مضيفا مع ذلك أن إسرائيل والسعودية أكدتا أنهما مهتمتان بمثل هذا الاتفاق.
وتابع: "أعتقد أنه إذا تمكنا من التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، فستبقى هناك فرصة للمضي قدما في التطبيع في ظل هذه الإدارة".
وأكد بلينكن أنه جرى التوافق على نحو 90% من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن هناك قضايا بالغة الأهمية لا تزال عالقة، بما فيها قضية ما يسمى بمحور فيلادلفيا على الطرف الجنوبي لقطاع غزة على الحدود مع مصر.
وأشار إلى أن واشنطن ستطرح مزيدا من الأفكار على طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف بلينكن "أتوقع في الأيام المقبلة أن ننقل لإسرائيل وأن تنقلا (قطر ومصر) لحماس أفكارنا، نحن الثلاثة، بشأن كيفية الحل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... فنان شهير يغير مظهره بشكل ملفت (صورة)
Lebanon 24
بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... فنان شهير يغير مظهره بشكل ملفت (صورة)
13:00 | 2024-09-05
05/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مين هيدي؟": نجوى كرم تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. أصبحت شقراء والجمهور يُشبهها بمايا دياب (صور)
Lebanon 24
"مين هيدي؟": نجوى كرم تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. أصبحت شقراء والجمهور يُشبهها بمايا دياب (صور)
00:39 | 2024-09-06
06/09/2024 12:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكات خطيرة تستهدف الشباب في لبنان.. احذروا الوقوع في فخّها!
Lebanon 24
شبكات خطيرة تستهدف الشباب في لبنان.. احذروا الوقوع في فخّها!
15:00 | 2024-09-05
05/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خارطة طريق جديدة.. مقترح مهم قد ينهي حرب غزة
Lebanon 24
خارطة طريق جديدة.. مقترح مهم قد ينهي حرب غزة
13:00 | 2024-09-05
05/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يعمل معها في المحطة.. مذيعة الـ OTV تدخل القفص الذهبي شاهدوا كيف بدت مع عريسها (صور)
Lebanon 24
يعمل معها في المحطة.. مذيعة الـ OTV تدخل القفص الذهبي شاهدوا كيف بدت مع عريسها (صور)
02:31 | 2024-09-06
06/09/2024 02:31:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:51 | 2024-09-06
بشأن هجوم القنصلية الإسرائيلية.. هذا ما كشفته ألمانيا
10:40 | 2024-09-06
مدعي الجنائية الدولية: أتعرض لضغوط من قادة لمنع مذكرة اعتقال نتنياهو
10:22 | 2024-09-06
قائد الجيش الأوكراني: عملية كورسك "ناجحة"
10:03 | 2024-09-06
ردّاً على استهداف إسرائيل لبلدة كفرا.. "حزب الله" شنّ هجوماً جويّاً كبيراً
10:00 | 2024-09-06
هل اقتربت إيران من إنتاج القنبلة النووية؟ خبراءٌ يتحدّثون!
09:35 | 2024-09-06
كوسوفو: دور تركيا والناتو مهم في ضمان السلام بمنطقتنا
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
06/09/2024 18:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
06/09/2024 18:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
06/09/2024 18:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24