الكرملين عن "دعم بوتين لهاريس": اسمعوا نبرته وخمنوا

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وكان بوتين قال خلال مقابلة، أمس الخميس، إنه يفضل كامالا هاريس على دونالد ترامب، مشيرا إلى أن ضحكتها "التي تنشر البهجة" هي السبب الذي ربما يجعلها أقل ميلا نحو توقيع عقوبات على روسيا. قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، عند سؤاله عما إذا كان الدعم الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكامالا هاريس، المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة حقيقي أم مجرد مزحة، إنه أمر يتعين على الناس أن يخمنوه بأنفسهم.وكان بوتين قال خلال مقابلة، أمس الخميس، إنه يفضل كامالا هاريس على دونالد ترامب، مشيرا إلى أن ضحكتها "التي تنشر البهجة" هي السبب الذي ربما يجعلها أقل ميلا نحو توقيع عقوبات على روسيا.

وكان بوتين يبتسم وهو يدلي بتعليقه، وهو واحد من بين عدة تعليقات ساخرة على ما يبدو أدلى بها فيما يتعلق بالحملة الأميركية.



ولدى سؤاله عما إذا كان بوتين جادا، أجاب بيسكوف "عندما يسأل عن الشؤون الدولية، يعلق عليها. أما بالنسبة لهذه النبرة، على الأشخاص المهتمين في الخارج محاولة تفسير ذلك". (العربية)