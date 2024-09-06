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أذربيجان تؤكد تنسيق 80% من نص معاهدة السلام مع أرمينيا

Lebanon 24
06-09-2024 | 09:15
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أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم، إلى أنه تم الاتفاق بالفعل على ما يقرب من 80٪ من نص معاهدة السلام بين بلاده وأرمينيا.
وقال علييف الذي وصل في زيارة عمل إلى إيطاليا يوم 4 أيلول بدعوة من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا: "يمكننا تحقيق السلام في جنوب القوقاز ونرى أن هذا ممكن في سياق مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقد تم بالفعل الاتفاق على ما يقرب من 80% من نص معاهدة السلام".
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وأضاف علييف خلال كلمة ألقاها في جلسة "دور أذربيجان في الظروف الجيوسياسية الجديدة" في المنتدى الدولي في سيرنوبيو بإيطاليا: "لقد حققنا بالفعل إطلاق عملية تحديد الحدود، وحتى ترسيمها. نعم، هذه هي الخطوة الصغيرة الأولى - فقد تم الاتفاق على جزء يبلغ طوله ثلاثة عشر كيلومترا فقط من الحدود مع أرمينيا التي يبلغ طولها الإجمالي آلاف الكيلومترات. ومع ذلك، فهذه خطوة في الاتجاه الصحيح. ونأمل أن تؤدي مبادرة أذربيجان حول مفاوضات السلام هذه إلى توقيع معاهدة السلام". (روسيا اليوم)
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