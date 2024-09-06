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كوسوفو: دور تركيا والناتو مهم في ضمان السلام بمنطقتنا

Lebanon 24
06-09-2024 | 09:35
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قالت نائبة رئيس وزراء كوسوفو، وزيرة الخارجية والمغتربين دونيكا جيرفالا شوارتز، إن دور تركيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) مهم في ضمان السلام والاستقرار بمنطقة البلقان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع نظيرها التركي هاكان فيدان، عقب لقائهما في العاصمة الكوسوفية بريشتينا، الجمعة.
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وأشارت جيرفالا شوارتز إلى أن كوسوفو ملتزمة بشراكتها مع الناتو باعتبارها تمثل ضمانة للحفاظ على السلام في المنطقة.
وذكرت أن المنطقة تواجه حاليا تحديات أمنية كبيرة، وخاصة "نفوذ صربيا المزعزع للاستقرار في كوسوفو"، والذي يشكل "تهديدا" لبلادها.
وأوضحت أن الأمن والاستقرار في المنطقة كانا بطبيعة الحال من بين القضايا الرئيسية التي ناقشتها اليوم مع فيدان.
وشددت على أن "دور تركيا والناتو مهم في ضمان السلام والاستقرار بمنطقتنا".
من جهة أخرى، أشادت جيرفالا شوارتز بالعلاقات التركية-الكوسوفية التي تقوم على صداقة طويلة الأمد وتعاون وثيق.
وأكدت أن التعاون بين كوسوفو وتركيا له أهمية خاصة من الناحية الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الاستثمارات التركية كان لها دور مهم في التنمية الاقتصادية لدى كوسوفو، وخلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية بشكل كبير.
وأردفت: "علاقاتنا الاقتصادية قوية وبناءة، وسنواصل العمل من أجل تعميقها". (الأناضول)
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